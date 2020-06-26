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На Одещині збудують житловий комплекс для ветеранів АТО і ООС

На Одещині збудують житловий комплекс для ветеранів АТО і ООС

На Одещині затверджено план будівництва житлового комплексу для ветеранів АТО/ООС

Про це повідомляє Армія.Інформ.

Майже чотири роки знадобилося членам громадської організації «Рапіра», що об’єднує близько двохсот ветеранів російсько-української війни Одеси та Одеської області, щоб втілити в життя проєкт будівництва житлового комплексу для ветеранів АТО/ООС.

Напередодні обласна архітектурно-містобудівна рада на черговому засіданні одноголосно затвердила детальний план забудови території майбутнього житлового комплексу. Проєкт передбачає будівництво 12 чотириповерхових будинків на 1000 квартир і супутньої інфраструктури. Зокрема дитсадка, школи, місць для паркування транспорту. Визначено територію забудови площею 5,2 га в районі масиву «Міський» села Молодіжне, розташованого на межі з містом Чорноморськ.

Після укладення договору державно-приватного партнерства між ГО «Рапіра» та селищною радою с. Молодіжне відбудеться тендер з вибору виконавця робіт. Чорноморська міськрада надала дозвіл щодо водопостачання й підведення інженерних мереж і комунікацій на цю ділянку коштом власного бюджету.

Два тижні тому відбулася зустріч представників ГО «Рапіра» з головою Одеської облдержадміністрації Максимом Куцим. Він запевнив, що візьме реалізацію проєкту під особистий контроль, а оформлення відповідних документів з будівництва комплексу відбудеться швидко й згідно з чинним законодавством.

Фото: Армія.Інформ

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