На Одещині заборонили ловити раків у річці Дунай та Придунайських озерах

З 11 вересня на Одещині встановлюється заборона на промисловий та любительський вилов раків у річці Дунай та Придунайських озерах.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

Заборона встановлюється у зв’язку з початком спаровування раків та виношування ікри у цих водоймах. Ловля раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий екземпляр рака передбачені збитки у розмірі 25,5 грн та штраф – 680 грн.

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Раки живуть від 20 до 50 років. Статевозрілими вони стають на третьому році життя, при досягненні довжини 7-8 см. Спарювання відбувається у вересні-листопаді, а іноді й взимку. Плідність раків залежить від їхнього віку й розміру. У середньому одна самка рака може принести потомство в 300-400 екз. Через два-три тижні після запліднення самка відкладає ікру під черевце для подальшого виношування, яке триває близько семи місяців. Зазвичай, вихід молоді відбувається у кінці травня – на початку червня, коли температура води досягає 21-23°C.

Фото: Пикабу