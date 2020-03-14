На Одещині восьмирічну дівчинку на велосипеді збив мотоцикліст

Подільські поліцейські розслідують факт ДТП, внаслідок якої восьмирічна велосипедистка опинилася під колесами мотоцикла.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Дівчинку з травмами голови госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Подія сталася в мікрорайоні «Цукровий завод» в Подільську.

Попередньо встановлено, що зіткнення сталося, коли велосипедистка, яка їхала в попутному напрямку, раптом почала перетинати проїжджу частину. Водій, за висновками медиків, тверезий.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото: ГУНП

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