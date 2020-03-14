fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині восьмирічну дівчинку на велосипеді збив мотоцикліст

На Одещині восьмирічну дівчинку на велосипеді збив мотоцикліст

Подільські поліцейські розслідують факт ДТП, внаслідок якої восьмирічна велосипедистка опинилася під колесами мотоцикла.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Дівчинку з травмами голови госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Подія сталася в мікрорайоні «Цукровий завод» в Подільську.

Попередньо встановлено, що зіткнення сталося, коли велосипедистка, яка їхала в попутному напрямку, раптом почала перетинати проїжджу частину. Водій, за висновками медиків, тверезий.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото: ГУНП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить