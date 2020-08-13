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На Одещині виявлено випадок захворювання на сибірську виразку

На Одещині виявлено випадок захворювання на сибірську виразку

До Одеського обласного лабораторного центру надійшло повідомлення про підозру на сибірську виразку.

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Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я.

Під час проведення епідрозслідування встановлено, що 3 серпня  у хворого підвищилась температура тіла, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку. За медичною допомогою не звертався. Хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу.

Лише 7 серпня хворий звернувся до сімейного лікаря. 11 серпня референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України методом ПЛР виділила ДНК сибірської виразки.

Фахівці обласного лабораторного центру та Держпродспоживслужби вживають необхідних заходів з недопущення поширення захворювання.

Організовано медичний нагляд за контактними, проведення повного комплексу протиепідемічних і профілактичних заходів у вогнищі.

Сибірка не передається від людини до людини.

Зараження людини сибіркою виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, під час обробки туш, знятті шкіри і поховання трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин, при вживанні в їжу м’яса хворих тварин, а через укуси кровосисних комах шляхами. Не виключається зараження через ґрунт або предмети, забруднені збудником.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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