На Одещині у вольєрі площею у 50 га поселять незвичних тварин (фото)

Вже навесні наступного року в Бессарабських степах можуть оселитися дивовижні тварини – кулани і сайгаки, а також українська сіра худоба, що знаходяться під загрозою зникнення.

Про це повідомляє Бесарабія.

Місцем проживання чотириногих новоселів стане ландшафтний заказник «Тарутинський степ». Зараз завершується створення вольєра площею в 50 га.

Мабуть, найбільш незвичайними тваринами будуть сайгаки. Їх особливість – це ніс: великий і м’який. На думку вчених, природа наділила їх унікальним рухомим «хоботком» для того, щоб тварина могла зігрівати холодне зимове повітря під час швидкого бігу, а також фільтрувати влітку степовий пил. За розміром антилопи сайгак відносно невеликі: висота в холці – всього 60-79 см, вага – від 23 до 51 кг.

Кулани – по-своєму теж цікаві тварини: представляють вони собою щось середнє між домашньою конячкою і ослом. Вага їх досягає 300 кг. Вуха у куланів більше, ніж у коня, але менше ослиних. На кінчику хвоста у них є темно-бурий пензлик, як у зебри. Кулани – теж відмінні бігуни. Але в разі, якщо вони не можуть сховатися, то можуть атакувати кривдника, задіявши при цьому копита і зуби.

Ну і, нарешті, сіра українська худоба. Варто зазначити, що вперше в Українському Придунав’ї стадо сірої української худоби ще п’ятнадцять років тому було завезено на дунайський острів Татару. Це чудова порода великої рогатої худоби, що володіє надзвичайною витривалістю і здатністю виживати в степу. Корови мають світліше забарвлення, а ось бики значно темніші. Породні особливості у вигляді чорного носового дзеркала, окреслених чорних виразних очей, довгих вій, темних тіней на сірому тлі голови, а також лірообразні роги роблять биків неймовірно красивими і величними. Цікаво, що телята народжуються руденькі і лише до року сіріють.

Фото: Бесарабія.ЮА

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