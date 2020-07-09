На Одещині у вантажівці виявили 1,5 кг бурштинових прикрас та 60 тисяч пігулок

Громадянин Туреччини, який повертався додому через Чорноморськ, сховав у своїй вантажівці з лісоматеріалами незвичні пакунки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці Держмитслужби.

Під час митного контролю з’ясувалося, що у конструктивній порожнині кабіни за радіостанцією, серед власних речей у сумці та у ящику для інструментів, знаходяться поліетиленові пакунки з бурштиновими прикрасами – загальною вагою 1 кг 550 г (брутто). Також у причепі серед лісоматеріалів у картонному ящику – по 20 тисяч пігулок медичних препаратів «DANABOL», «CLENBUTEROL» та “STROMBAFORT”.

При виявленні відзначилися службові собаки Одеської митниці Держмитслужби – Шейла та Бакс.

За результатами проведених заходів одеськими митниками направлено до правоохоронних органів повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.201 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у вантажівці, яка також прямувала до Туреччини, знайшли пакунки з бурштином.

Фото: пресслужба