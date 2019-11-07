На Одещині у ще одному селі зафіксували випадки захворювання на гепатит А

Про це повідомляє пресслужба апарату Біляївської районної державної адміністрації у Facebook.

Зареєстровано два випадки захворювання на вірусний гепатит «А» у селі Кам’янка. Наразі проводиться робота по недопущенню поширення хвороби в цьому селі.

Управлінням освіти Біляївської РДА видано указ по школах району щодо проведення профілактичних заходів на території шкіл та дошкільних навчальних закладів.

Перший випадок захворювання зареєстровано у школярки села Василівка. Згодом захворіло ще чотири школяра і дорослий. Після терміново скликаної комісії ТЕБ та НС Василівською сільрадою виділено 34 тисячі грн. на придбання вакцини для вакцинації дітей та оточення хворих. Зроблено переоблік всіх дітей села, проводиться вакцинація, імунопрофілактика. В школі оголошено 35-денний карантин. Здійснюються інші необхідні заходи. Василівська сільська рада надала матеріальну допомогу двом хворим дітям, розглядається питання про допомогу іншим. У Василівській школі вирішено продовжити канікули.

Фото: Амител