Карантин: в Одесской области зафиксировали вспышку “желтухи” и закрыли школу

Семеро детей из Беляевского района заболели гепатитом А, трое из них сейчас находятся в больнице.

Как сообщает издание «Сила громад», еще в сентябре симптомы “желтухи” обнаружили у одного из школьников. Поскольку инкубационный период гепатита А составляет от 15 до 50 дней, новые случаи заболевания начали проявляться только сейчас.

В настоящее время в Беляевской центральной райбольнице на стационарном лечении находятся с “желтухой” три ребёнка, а школа в Васильевке закрыта на карантин на 35 дней. Помещения школы дезинфицируют каждый день.

Напомним, в конце октября в школе в Васильевке Одесской области гепатит А диагностировали у четверых детей.

В январе 2019 года в Беляевской школе №3 также был введен карантин из-за нескольких волн заболеваемости гепатитом А.

Гепатит A (болезнь Боткина, “желтуха”) — острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Вирус передается через пищу, воду, грязные руки. Ранние симптомы (ощущение слабости и недомогания, потери аппетита, тошнота и рвота, боли в мышцах) могут быть ошибочно приняты за симптомы другой болезни с интоксикацией и лихорадкой, но часто, особенно у детей, симптомы не проявляются вообще. Но моча больного вирусным гепатитом А постепенно приобретает темно-коричневый цвет, что в свою очередь сопровождается осветлением кала. Спустя несколько дней склеры (белковые оболочки глаз), слизистые оболочки рта, а затем и кожа приобретают желтушный оттенок различной интенсивности.

Фото: knews.by