В Одесской области подростки пытали и издевались над ребенком: им грозит срок от 5 лет

Двое 16-летних подростков подозреваются в пытках над 11-летним мальчиком. Они снимали свои злодеяния на видео и размещали в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области, в полицию сообщила мать пострадавшего. Полицейские обнаружили видео в социальных сетях и установили лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались двое учащихся профессионального лицея. Один из них уже был фигурантом двух уголовных дел по фактам кражи и грабежа.

В арендованной квартире одного из лицеистов они в присутствии еще нескольких подростков избили 11-летнего мальчика и под угрозой применения физического насилия заставили полностью раздеться. Все это они снимали на мобильный телефон.

Дело квалифицировано по ч.2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (истязание), правонарушителям должны сообщить о подозрении. Кроме того, полиция устанавливает других причастных лиц.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

По информации «Бессарабия INFORM», эти шокирующие события произошли в Килие. Родители школьников Килийского лицея №1 решили придать огласке этот случай из-за переживаний за собственных детей. Это уже не первый жестокости — подростки недавно избили пожилого человека и украли у него деньги.

Мама пострадавшего мальчика обратилась в полицию спустя три дня, когда узнала о произошедшем. Ее сын отказался посещать школу из-за стыда перед другими учениками.

Фото: bridgemi.com

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