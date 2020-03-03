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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині створять систему моніторингу атмосферного повітря

На Одещині створять систему моніторингу атмосферного повітря

Проєкт стане складовою частиною єдиної системи моніторингу атмосферного повітря європейського союзу.

Про це розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА Алан Джіоєв.

– Наразі екологічна сфера потребує рішучих та ефективних дій. Одеська обласна державна адміністрація презентує плани по заснуванню на території регіону системи моніторингу атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин. Цей проєкт буде реалізований відповідно до європейського законодавства. Завдяки цьому ми зможемо відновити природні комплекси регіону. Проєкт стане складовою частиною єдиної системи моніторингу атмосферного повітря європейського союзу, — зазначив Алан Джіоєв.

Моніторинг атмосферного повітря — це визначення наявності і концентрації забруднюючих речовин в атмосфері, а також прогноз стану атмосферного повітря. За планом, в регіоні будуть встановлені пости, схожі на невеликі електрощитові.

На сьогодні Україна — одна з найбільш забруднених країн Європи. За офіційними даними ООН на одного жителя припадає близько 500 тонн накопичених твердих побутових відходів. Саме тому моніторинг атмосферного повітря є дуже важливим для нашого регіону.

Фото: ОДА

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