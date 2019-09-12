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Новости Одессы и Одесской области

Найбільша в Україні вертута: на Одещині хочуть встановити національний рекорд

Найбільша в Україні вертута: на Одещині хочуть встановити національний рекорд

У Біляївці планують встановити новий національний гастрономічний рекорд.

Рекорд встановлюватимуть під час мультикультурного фестивалю “Дністровська вертута”, що триватиме у Біляївці 28-29 вересня.

Про це повідомляють організатори фестивалю “Дністровська вертута” у Facebook.

Фестиваль відбуватиметься в затишній зеленій зоні парку “Дністер”. Програму фестивалю можна переглянути за посиланням.

Як розповідають організатори, аби встановити рекорд з сьомої ранку до ночі найкращі майстрині міста будуть в трьох міських закладах – школі №1,  в дитсадку “Капітошка” та ресторані “Дністер” випікати справжні біляївські вертути з картоплею. Їх зберуть за годину до свята. Представник книги національних рекордів зафіксує рекорд. Після вертутою будуть пригощати всіх бажаючих в обмін на пожертву. Виручені кошти витратять на встановлення в центрі міста знака – “Я люблю Біляївку”. Це буде символ не лише рекорду, а й любові до міста.

Фото: bilyayivka.city

 

 

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