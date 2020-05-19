На Одещині припинили незаконний видобуток ракушняку (фото)

Прокурори Роздільнянської місцевої прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК України).

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

Так, під час слідчих дій правоохоронці поблизу села Світлогірське Роздільнянського району виявили факт видобування ракушняку без будь-яких дозвільних документів.

На вилучену техніку та видобутий камінь-ракушняк накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Роздільнянського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Фото: Прокуратура в Одеській області

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