На Одещині посадовці-хабарники залишили дітей без будинку творчості

За цей злочин Законом передбачено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Прокуратура Одеської області.

Прокурори прокуратури Одещини скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу освіти, молоді та спорту однієї з райдержадміністрацій області та директора підрядної організації, причетних до розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт будівлі колишнього дитсадка.

За планом, після ремонту, дітлахи району мали отримати місце для облаштування будинку дитячої творчості.

Однак у обвинувачених на виділені кошти були свої плани.

Так, посадовець адміністрації разом зі спільником, достовірно знаючи, що роботи з капремонту не виконані, склали та підписали акти приймання виконаних робіт. На підставі цих документів на рахунок підрядної організації з бюджету перераховано понад 500 тис грн.

Задля відшкодування цієї суми прокурори подали цивільний позов, а також наклали арешт на майно обвинувачених.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Арцизького відділу поліції за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК.

За цей злочин Законом передбачено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Конкурент

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!