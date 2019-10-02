На Одещині висадили 12 гектарів дерев, які замінять дизельне паливо

Про це повідомляє Агро Юг.

Павловнія – це дерево, що має найшвидший цикл росту, воно вирощується на занедбаних ґрунтах, здатних до ерозії та є дуже легким і міцним. По своїй структурі вона нагадує ясен чи липу, але на 30% легше. Рослина є унікальною: за 6 років досягає висоти від 15 до 20 метрів, діаметр стовбура – 20-30 см. Здатна регенерувати від кореневої системи 4-5 циклів.

Температурні режими павловнія витримує від –27 до +45С, в будь-якому віці. Розмножується рослина лише клонуванням в лабораторних умовах, для насадження перевозяться готові саджанці з теплиць, вона не розмножується від насіння або вегетативним способом. До хвороб рослина стійка. 1 га насадження здатний поглинати близько 140 тонн вуглекислого газу, в порівнянні з 1 га соснового лісу, який поглинає лише 13-14 тонн – це дуже значний показник для екології.

Після чотирирічного циклу рослина підлягає зрубу та може бути експортована за кордон. Деревина павловнії використовується для виготовлення музичних інструментів, меблів, спортивного інвентарю. Гілки, які залишаються та не підлягають експорту, можуть бути використані як біопаливо для опалення будинків.

Про використання гілок та кругляку павловнії більше детально розповів Олександр Гонцов, один з засновників товариства в рамках заходу, організаторами якого виступив Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP:

– В наших планах одним з головних пунктів є соціальний проект, який буде значно ефективніше забезпечувати теплом дитячі садки та школи району. 2 кг павловнії замінюють собою 1 л дизельного палива. Будування розпилювальної лінії, що надасть нові робочі місця для жителів села. Зараз павловнією у нас засаджено дві ділянки: одна – 0,5 га, друга – 10 га. Плануємо збільшувати та продовжувати розвивати нові проекти, – розповів Гонцов.

Голова Любашівської райради Сергій Паровик також прокоментував нововведення:

– Ці проекти потрібні для того, щоб максимально використати земельні ділянки, які стояли в занедбаному стані, покращити екологічний стан навколишнього середовища. Що таке павловнія? Павловнія – це екологічний фільтр, потужний та швидко зростаючий! Зараз в країні дуже нездорова ситуація з вирубкою лісів, а цей фактор не може не вплинути на екологію. Ціна на газ та електроенергію. Ця рослина допоможе нам вирішити дві проблеми – екологічну та ситуацію з опаленням. Бізнес цей прибутковий, але дуже затяжний. Перші результати підприємство отримує тільки на 4-5 рік, тому не всі в районі погоджувалися на такі ризики. Але однодумці знайшлися та ризикнули. 60% кругляка йде на експорт, а 40% залишається гарної енергоефективної сировини для пелетів і брикетів. Підприємство планує кожного року висаджувати по 12 га павловнії. 6 років працюємо, а потім пожинаємо плоди, – прокоментував голова районної ради.

На третій рік цвітіння рослина стає гарним медоносом. Тому товариство планує встановлення пасіки в міжряддях для збору меду.

Фото: Агро Юг