Три нових випадки зараження коронавірусом на Одещині: хто захворів?

Станом на 9:00 16-го квітня лабораторний центр МОЗ в Одесі підтвердив 3 нових випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.
Нові захворілі — 42-річна працівниця пенсійного фонду Біляївки та її 20-річний син.
Раніше хворобу було виявлено у чоловіка та колеги пацієнтки. Відділення Пенсійного фонду зачинено, у приміщенні проведено санітарну обробку.
Також захворіла 54-річна мешканка Ширяївського району. Вона нещодавно повернулася в Україну з-за кордону.
Вірус вже поширився на 6 міст та 8 районів Одещини. У цілому, в регіоні зафіксовано 73 випадки захворювання.
За даними МОЗ, пік захворюваності очікується у найближчі 2 тижні.
Фото: 24 канал
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