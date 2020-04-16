Коронавирус 16 апреля: статистика заболеваемости в Украине и Одесской области

По состоянию на утро 16 апреля, в Одессе и области зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

За сутки добавилось 3 новых случая.

По состоянию на 9.00 16 апреля, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, подтвержден 4161 случай заболевания.

За сутки зафиксировали 397 новых случаев.

186 пациентов выздоровело. Еще 116 человек скончалось.

Фото: Yeni Şafak

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