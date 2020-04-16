Коронавирус 16 апреля: статистика заболеваемости в Украине и Одесской области

По состоянию на утро 16 апреля, в Одессе и области зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщает МОЗ.
За сутки добавилось 3 новых случая.
По состоянию на 9.00 16 апреля, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, подтвержден 4161 случай заболевания.
За сутки зафиксировали 397 новых случаев.
186 пациентов выздоровело. Еще 116 человек скончалось.
Фото: Yeni Şafak
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!