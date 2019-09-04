На Одещині перекриють рух трасою міжнародного значення на невизначений термін

Закриють рух для всіх видів транспортних засобів на автомобільній дорозі міжнародного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Так, 10 вересня, закриють рух для всіх видів транспортних засобів на автомобільній дорозі міжнародного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437

З 08.00 години 10 вересня на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437 заборонять рух транспорту. Об’їзд автотранспорту по автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, з під’їздом до порту Чорноморськ.

На підставі закриття руху, введеного Чорноморською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту Чорноморськ), щодо забезпечення планового ремонту гідротехнічної споруди ГТС-3108 «Переправи через Сухий лиман» на автомобільній дорозі міжнародного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437. Інформацію про відновлення руху автотранспорту буде надана додатково.

Нагадаємо, нещодавно на цій же ділянці дороги обмежили рух лише для великовагового транспорту.

Фото: Служба автомобільних доріг в Одеській області