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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині перекриють рух трасою міжнародного значення на невизначений термін

На Одещині перекриють рух трасою міжнародного значення на невизначений термін

Закриють рух для всіх видів транспортних засобів на автомобільній дорозі міжнародного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Так, 10 вересня, закриють рух для всіх видів транспортних засобів на автомобільній дорозі міжнародного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437

З 08.00 години 10 вересня  на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437 заборонять рух транспорту. Об’їзд автотранспорту по автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, з під’їздом до порту Чорноморськ.

На підставі закриття руху, введеного Чорноморською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація морського порту Чорноморськ), щодо забезпечення планового ремонту гідротехнічної споруди ГТС-3108 «Переправи через Сухий лиман» на автомобільній дорозі міжнародного значення М-27 Одеса-Чорноморськ, км 17+437.

Інформацію про відновлення руху автотранспорту буде надана додатково.

Нагадаємо, нещодавно на цій же ділянці дороги обмежили рух лише для великовагового транспорту.

Фото: Служба автомобільних доріг в Одеській області

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