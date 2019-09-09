На Одещині на пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» відкрили контактний пункт

За добу у цьому пункті пропуску можуть перетинати кордон 5 – 6 тисяч осіб та 2 тисячі транспортних засобів

Про це повідомляє Урядовий портал.

У спільному українсько-молдовському пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» відбулось відкриття контактного пункту.

Контактний пункт – це форма співпраці між прикордонниками України та Молдови. Він буде забезпечувати співробітництво та цілодобову взаємодію прикордонників обох країн, а також сприяти обміну інформацією, направленою на боротьбу з транскордонною протиправною діяльністю на українсько-молдовському кордоні.

Для персоналу контактного пункту обладнані окремі приміщення в пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне». Прикордонники мають доступ до усіх необхідних інформаційних баз даних.

Контактний пункт, відповідно до визначених завдань здійснює обмін інформацією, яка становить взаємний інтерес, зокрема про:

– зміни в законодавстві з прикордонних питань;

– обставини, що можуть призвести до ускладнень обстановки в пунктах пропуску на українсько-молдовському державному кордоні;

– надзвичайні ситуації у прикордонних контрольованих районах;

– осіб і транспортні засоби, які перетинають українсько-молдовський державний кордон та яким відмовлено у в’їзді на територію держави Сторони із зазначенням причини відмови;

– встановлення, у разі потреби, законності в’їзду громадян третіх країн на територію держави Сторони;

– порушення законодавства держав Сторін з прикордонних питань під час перетину кордону;

– нелегальних мігрантів, затриманих у прикордонних контрольованих районах та пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

Прикордонники Білгород-Дністровського прикордонного загону в рамках проєкту «Удосконалення інтегрованого управління кордонами на українсько-молдовському кордоні» отримали від Міжнародної організації з міграції міжнародну технічну допомогу на облаштування контактного пункту «Паланка» на загальну суму 416 тисяч гривень. В рамках цього проекту прикордонники отримали сучасне IT-обладнання, засоби зв’язку, офісні меблі, побутову техніку, а також апаратне та програмне забезпечення.

Нагадаємо, що пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» розташований на території Республіки Молдова, за 60 км. від Одеси по трасі «Одеса-Рені». Спільний прикордонно-митний українсько-молдовський контроль в цьому пункті пропуску був запроваджений з грудня 2017 року. А 28 грудня 2018 року Президент України та прем’єр-міністр Республіки Молдова відкрили оновлений пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне». Цей пункт пропуску був повністю реконструйований за рахунок коштів ЄС. Нова будівля розташована на ділянці площею 2,6 гектара і включає сучасну триповерхову адміністративну будівлю з понад 30 офісами для співробітників прикордонної поліції та митної служби України та Республіки Молдова. У пункті пропуску обладнано 10 автомобільних смуг руху в обидві сторони та окремо пішохідний напрямок. За добу у цьому пункті пропуску можуть перетинати кордон 5 – 6 тисяч осіб та 2 тисячі транспортних засобів.

Фото: Урядовий портал