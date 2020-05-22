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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині група чоловіків залякувала підприємців гранатами та рушницями (фото)

На Одещині група чоловіків залякувала підприємців гранатами та рушницями (фото)

З метою забезпечення правопорядку та покращення криміногенної ситуації на території Ренійського району Одеської області в рамках розслідування прокурори обласної прокуратури спільно з органами поліції провели масові обшуки.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Одеської області.

Під час розслідування з’ясовано, що у Ренійському районі організована група систематично порушувала громадський порядок із застосуванням вибухових речовин та боєприпасів.

Такими протиправними діями представники місцевого «кримінального середовища» намагалися вплинути на суб’єктів господарювання, примушуючи їх до сплати коштів за безперешкодне здійснення господарської діяльності на території району.

Так, 20 травня, правоохоронці затримали чотирьох місцевих мешканців в порядку ст. 208 КПК України.

В ході обшуку за місцем їх мешкання вилучили боєприпаси та вибухові речовини, зокрема, гранати Ф-1 та запали до них, а також рушниці, набої різного калібру, ножі, мобільні телефони та сім-карти до них, банківські картки, ноутбуки та ймовірно рослинні та синтетичні наркотики.

Правоохоронці встановлюють походження вилучених під час обшуків речей та перевіряють інформацію про можливу причетність затриманих до скоєння інших суспільно-резонансних злочинів на території району із використанням зброї та вибухівки.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ та УКР в Одеській області.

Фото: Прокуратура в Одеській області

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