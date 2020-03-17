На Одещині через відмову дати хабар правоохоронці побили сільського голову

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори прокуратури Одеської області направили до суду обвинувальний акт стосовно співробітників Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в Одеській області, які обвинувачуються у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства та зброї, вчинення службового підроблення, а також здійсненні незаконних дій з інформацією, яка обробляється електронними обчислювальними машинами (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України).

З’ясовано, що у ході розслідування кримінального провадження, оперуповноважені намагались спровокувати одного з сільських голів Біляївського району на отримання неправомірної вигоди від місцевого жителя за надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території населеного пункту.

У свою чергу, коли посадовець відмовився від неправомірного отримання грошових коштів за надання послуг та спробував відвезти потенційного провокатора до місцевої прокуратури, його діям перешкодив один із оперативників, застосувавши зброю для зупинки автомобілю та в подальшому спричинивши йому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Розуміючи що такі за такі дії правоохоронці можуть понести кримінальну відповідальність, інший оперуповноважений знищив інформацію, яка фіксувала їх дії та склав завідомо неправдивий протокол про проведення слідчої дії.

Фото ілюстративне: УНІАН

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