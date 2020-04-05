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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині через ревнощі 25-річний чоловік вбив та пограбував малознайому людину

На Одещині через ревнощі 25-річний чоловік вбив та пограбував малознайому людину

В Овідіопольському районі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві місцевого жителя.

Про це повідомляє  пресслужба ГУНП в Одеській області.

Раніше судимий за майнові злочини зловмисник приїхав до потерпілого, щоб, нібито, виказати своє невдоволення з приводу спілкування того зі своєю дружиною. Не заставши нікого вдома, він через вікно проник до чужого будинку, де заночував, чекаючи на повернення господаря з роботи.

Коли вранці потерпілий прийшов додому, між ним та непроханим гостем відбулася емоційна розмова. В ході з’ясування стосунків ревнивець завдав літньому чоловікові смертельних ударів ножем і молотком, які заздалегідь приніс із собою. У вже бездиханного господаря оселі він витяг з кишені портмоне з грошима та ключі від автомобіля, а його тіло відтягнув на город та прикидав лахміттям. Після цього зловмисник сів у автомобіль загиблого і вже зібрався тікати, як дорогу йому перегородили сусіди, які почули на подвір’ї незрозумілий шум.

Про подію люди сповістили поліцію, і молодика було одразу ж затримано.

Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правова оцінка усім його діям буде дана в ході слідства.

Фото: ГУНП

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