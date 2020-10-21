Зарезал сразу четверых: убийца из Одесской области получил пожизненный срок

В Одесской области к пожизненному заключению приговорили убийцу, который зарубил топором и зарезал ножом сразу четверых людей.

Трагедия произошла 6 января 2019 года в селе Камышевка Измаильского района, в пьяной компании. Один из участков вечеринки зарубил топором и зарезал ножом двоих мужчин и женщину. Еще один мужчина получил удар топором, и пытался укрыться от убийцы в подвале. Однако не устоял на ногах, скатился по ступенькам и погиб от дополнительных травм, полученных во время падения.

Подсудимый свою вину так и не признал, сообщили в прокуратуре Одесской области.

Ранее к пожизненному сроку приговорили “болградского мясника”.