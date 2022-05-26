На Одесчине закроют переезд возле Великодолинского – как объехать?

На отремонтированном перекрестке у Привоза появился трамвай (фото) Известный перекресток у одесского Привоза уже может похвастаться окончанием ремонтных работ. Более того, там уже «отметился» первый трамвай. Пока аварийный: здесь началась обкатка новых трамвайных путей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП «Одесгорэлектротранс». ПОДРОБНЕЕ

В Одессе начали ремонт турбокольца на Заболотного Круговое движение в виде турбокольца на перекрестке улиц Заболотного и проспекта Добровольского было первым экспериментов такого рода в городе. Первоначальный эффект был положительным, но потом разметка стерлась, а в асфальте появились ямы. ПОДРОБНЕЕ