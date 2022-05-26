На Одесчине закроют переезд возле Великодолинского – как объехать?

Завтра, 27 мая 2022 года, в Одесском районе будет временно перекрыто движение через железнодорожный переезд на автомобильной дороге Н-33, возле пгт Великодолинское.
Как сообщает Служба автодорог Одесской области, движение для всех видов транспорта через железнодорожный переезд, на 29-м км автодороги Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши будет закрыто в пятницу, 27 мая, с 08:00 часов утра до 17:00 часов вечера.
Причина – проведение аварийно-ремонтных работ.
Объезд будет осуществляться по следующей схеме: