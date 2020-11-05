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На Одесчине Volvo-«перевертыш» убил водителя и травмировал пассажира

На Одесчине Volvo-«перевертыш» убил водителя и травмировал пассажира

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Саратском районе Одесской области, в которой один человек погиб и еще один травмирован.

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По данным областного управления полиции, ДТП произошло накануне у села Ярославки. 52-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и съехал в кювет, где, перевернувшись, врезался в дерево.

От полученных травм водитель погиб на месте. Его 29-летний пассажир выжил и был госпитализирован. Как стало известно полиции, эти люди ехали в Ярославку из Белгорода-Днестровского.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: управление Нацполиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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