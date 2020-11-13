В Одесской области полицейский собирал с автоперевозчиков по 100 тысяч гривен в месяц (фото)

В Одесской области на взятке поймали офицера Национальной полиции. Он “крышевал” компании, которые занимались автомобильными грузоперевозками. За то, чтоб не создавать предпринимателям искусственные проблемы, “страж порядка” брал с них в среднем по 100 тысяч гривен в месяц.

Поймали полицейского в Одессе, во время получения очередной взятки в размере 40 тысяч гривен, сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

В каком именно отделе работал этот бизнесмен в погонах, не уточняется.

Ранее в Одессе разоблачили полицейских, которые “крышевали” проституток.