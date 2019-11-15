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Новости Одессы и Одесской области

На Новорічні та Різдвяні свята зі Львову до Одеси курсуватиме додатковий поїзд

На Новорічні та Різдвяні свята зі Львову до Одеси курсуватиме додатковий поїзд

Для зручних подорожей пасажирів на новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 6 додаткових поїздів. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, поїзд № 181/182 Київ — Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, відправлення з Києва о 00:55 та прибуття до Львова о 10:36. Зворотно — 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12:18 та прибуття до Києва о 00:02.

Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19 та прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27 та прибуття до Києва о 20:45.

Поїзд № 205/206 Покровськ — Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

Поїзд № 167/168 Львів — Одеса курсуватиме 22, 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

Поїзд № 201/202 Львів — Ужгород призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

Окрім цього, поїзд № 76/75 Кривий Ріг — Київ — Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода — 29 грудня. Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.

Як повідомлялося раніше, загалом до новорічних та різдвяних свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів далекого сполучення.

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