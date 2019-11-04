Укрзалізниця призначить 35 додаткових поїздів до новорічно-різдвяних свят

Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

– Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят, — сказав він в ефірі телеканалу «1+1».

За словами Євгена Кравцова, в цілому Укрзалізниця планує за період вказаних свят збільшити обсяг пасажирських перевезень на декілька відсотків порівняно з минулим роком.

Він також додав, що Укрзалізниця продовжує працювати над питанням запуску нових міжнародних залізничних маршрутів.

– Одним з головних питань є запуск з наступного року сполучення з Берліном, — уточнив Євген Кравцов.

Фото: УНІАН