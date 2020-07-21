На многих пляжах Одессы купаться не рекомендуют – список

Главное управление Госпродпотребслужбы рекомедует воздержаться от купания в море на девяти плажах Одессы.

Это пляжи «Лузановка», «Молодая Гвардия», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», 10 ст. Большого Фонтана, 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана.

Вода на этих пляжах не соответствует нормам по санитарно-микробиологическим показаниям. То есть в ней можно заразиться инфекционными болезнями, которые передаются через воду, сообщает сайт мэрии Одессы со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы.

Также сообщается, что пробы воды брали еще 6 июля, но рекомендация не купаться все еще актуальна.

Как именно брали эти пробы – наблюдал корреспондент “Одесской жизни”. Подробный репортаж – здесь.