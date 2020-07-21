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На многих пляжах Одессы купаться не рекомендуют – список

На многих пляжах Одессы купаться не рекомендуют – список

Главное управление Госпродпотребслужбы рекомедует воздержаться от купания в море на девяти плажах Одессы. 

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Это пляжи «Лузановка», «Молодая Гвардия», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», 10 ст. Большого Фонтана, 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана.

Вода на этих пляжах не соответствует нормам по санитарно-микробиологическим показаниям. То есть в ней можно заразиться инфекционными болезнями, которые передаются через воду, сообщает сайт мэрии Одессы со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы.

Также сообщается, что пробы воды брали еще 6 июля, но рекомендация не купаться все еще актуальна.

Как именно брали эти пробы – наблюдал корреспондент “Одесской жизни”. Подробный репортаж – здесь.

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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