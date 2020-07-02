Как на одесских пляжах проверяют качество морской воды?

Минздрав подтвердил, что ультрафиолетовое излучение и морская соль уничтожают коварный COVID-19. Однако на большинстве одесских пляжей медики зачастую купаться не рекомендуют. Вот только знаем мы об этом не всегда. Кто и как должен нас информировать, почему морская вода может быть опасной для здоровья?

Мойся с мылом после заплыва

Купаться или не купаться на пляжах города и области, решает Управление госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Украины.

По информации начальника Управления Лидии Степановой, в период оздоровительного сезона — с 1 мая по 1 октября — морская вода на пляжах проверяется еженедельно по санитарно-бактериологическим показателям, которые могут повлиять на эпидемическую безопасность. Наиболее типичные «загрязнения»: кишечная палочка и полифаги — свежие фекальные загрязнения. И если такую водичку нечаянно проглотить или не вымыться с мылом после морских заплывов — вполне возможно подхватить заболевание.

В этом году с самого начала пляжного сезона купаться в море медики не советовали. А загрязнение морской воды в первую очередь связывают с ливнями. Конечно, влияет на санитарную безопасность зон купания и температура. Чем выше — тем больше вероятность загрязнения. К тому же в Одессе повышенная влажность. При таких условиях микробы развиваются особенно активно.

Результаты — по четвергам

В том, что море очистилось, удостоверить могут исследования воды на пляжах. Если нет активных дождей, вода очищается через неделю. Поэтому, чтобы оценить чистоту моря, специалисты делают пробы спустя трое суток после дождя.

Отбор проб морской воды и их исследование проводят специалисты филиалов Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. Пробы берут только в местах узаконенных пляжей — в постоянных специальных точках отбора. Обычно это происходит в понедельник или во вторник. Микробиологические анализы выполняются в течение 3 дней. Результаты готовы, как правило, к четвергу. Отправляют их в Управление госнадзора. Информация о состоянии морской воды на пляжах регулярно размещается на сайте Госпродпотребслужбы и в СМИ.

— Информацию мы стараемся разместить максимально оперативно. Если и случаются незначительные задержки, то у лабораторного центра сегодня на это есть объективная причина, — считает Лидия Степанова. — В связи с эпидемией COVID-19 лаборанты и врачи раньше 8 вечера домой не уходят — у них очень большая нагрузка: эпидемиологические расследования очагов инфекции, обследования контактных лиц.

Кто расскажет о загрязнении одесситам?

Если пробы установленным нормам не соответствуют, управлению экологии и развития рекреационных зон, координирующему работу одесских пляжей, и их арендаторам госнадзор направляет предписания, запрещающие морские купания. Они же, в свою очередь, должны предупредить население о том, что купаться в данное время в данном месте небезопасно. Сделать это можно с помощью сообщений по радио, запрещающих знаков и даже установки сигнальных лент.

Знаков, запрещающих купаться, на пляжах отдыхающие не видели. Но в прошлом году, вспоминает Лидия Степанова, на «Дельфине» по громкоговорителю предупреждали о том, что купаться не рекомендуется, и на пляжных стендах сообщали — вместе с ежедневной информацией о температурах воздуха и морской воды.

Международная система флагов, оповещающая о безопасности купания, по словам начальника Управления госнадзора, в Одессе не принята. В противном случае развевались бы над городскими пляжами оранжевый, коричневый или красный флаги, предупреждая, что санитарная безопасность воды и вообще окружающей среды здесь проблематична.

А вот «Голубой флаг» — знак соответствия высоким международным пляжным стандартам — на Одесчине все-таки есть. Его удостоен пляж в Черноморске. Этот знак отличия присуждает управление Фонда экологического образования (FEE) после исследования морской воды, песка и благоустройства прибрежных зон отдыха. Так что, судя по всему, на морские купания отправляться надо именно в Черноморск.

Фото: Одесская жизнь