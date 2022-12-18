На миноре у Дюка зажгли первую свечу: началось празднование Хануки (фото, видео)

Ханука – иудейский праздник, посвященной победе добра над злом, святости над грехом. Его празднуют восемь дней. И каждый день зажигают одну свечу на особом светильнике.

Ханукия или менора Хануки (девятисвечник) — светильник, который — светильник, зажигаемый в течение восьми дней праздника Ханука. В Одессе его традиционно устанавливают на Приморском бульваре у памятника Дюку.

Первую свечу на самой большой ханукии в городе зажег главный раввин Одессы Авраам Вольф. При этом присутствовал мэр Одессы Геннадий Труханов, который поздравил иудеев и всех одесситов с праздником.

“Наша мультикультурная Одесса сегодня щедро делится светом и теплом своих сердец.

Мы верим в то, что тяжелые дни совсем скоро останутся в прошлом. Ведь во все времена мы были вместе – независимо от национальностей или конфессий.

Поздравляю с праздником Хануки. Мирного украинского неба, здоровья, душевных сил и добра!” – сказал одесский городской голова.

Ранее «Одесская Жизнь» более подробно рассказывала о том, что такое ханукия и праздник Хануки.