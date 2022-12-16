В Одессе возле Дюка установили традиционную ханукию – что это? (фото)

На Приморском бульваре в Одессе, возле памятника Дюку, установили огромный девятисвечник – ханукию. Об этом сообщает на своей странице в Facebook иудейская религиозная община «Хабад Одесса».

Напомним, ханукия знаменует скорое начало еврейского праздника свечей – Хануки. В этом году он продлится с 18 по 26 декабря.

Праздник Ханука – еврейский праздник свечей, которые символизируют победу добра над злом, света над тьмой. Отмечается в течение восьми дней еще со ІІ века до н.э.

Праздник основан на событиях, происходивших в 144 году до н.э. Тогда сирийский царь Антиох IV запретил евреям под страхом смертной казни соблюдать религиозные обряды. Кроме того, в Храм велено было внести статую Зевса. Но вопреки ожиданиям завоевателей, многие евреи остались верными своим традициям и начали возникать очаги сопротивления. Объединили разрозненные повстанческие силы священник Матитьяху из рода Хасмонеев и его сыновья Маккавеи. А венцом восстания стало освобождение Иерусалима и очищение Храма от языческих культов. В нем евреи нашли лишь один кувшинчик ритуально чистого оливкового масла для храмового семисвечника. Его должно было хватить только на день. Но огни горели целых восемь дней, пока не было изготовлено новое масло.

«Несмотря на все, подготовка к Хануке продолжается. Как всегда, Большая городская ханукия стоит у Дюка (большое спасибо руководству города и военным) и готова к празднику!», – говорится в сообщении.

В общине также напоминают, что Ханука – праздник света, побеждающий тьму: «Каждый день праздника увеличивается свет на ханукии, что символически напоминает нам о том, что каждый день нам необходимо добавлять еще свет и добро в нашем мире. Пока мы добавляем свет – мы непобедимы!»