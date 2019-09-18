На Миколаївській дорозі в Одесі будуть контролювати швидкість руху автомобілів

19 вересня в Одесі на ще одній дорозі використають пристрій вимірювання швидкості TruCAM.

Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), де здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM, – зазначив Білошицький.

Він також поширив карту встановлення ділянок, де здійснюватимуть контроль швидкості. Нові пункти на карті позначені червоним кольором:

Так, окрім уже існуючих точок вимірювання швидкості на вулиці Балківській та на Люстдорфській дорозі, до переліку додадуть пункт контролю швидкісного режиму на Миколаївській дорозі.

Олексій Білошицький зазначив, що загалом для вимірювання швидкості на дорогах країни використовується 100 таких приладів. А за перевищення швидкості від початку використання приладів (жовтень 2018) патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов.

Фото: Автоцентр