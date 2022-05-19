На Луганщине в бою погиб житель Раздельной

Об этом сказано в сообщении Раздельнянской территориальной громады.

«Громада, у нас печальная новость. Получили официальную информацию о гибели раздельнняца. Николай Захарченко, участник боевых действий, погиб, защищая украинскую землю в Луганской области.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, боевым собратьям и друзьям погибшего Героя. Склоняем голову и помним всех, кто отдал жизнь за родную землю, соборную и независимую Украину. Вечная и светлая память защитнику Украины! Герої не вмирають!» — такой текст размещен на официальной странице громады в facebook.

Сообщение о гибели героя появилось 16 мая, а сегодня, 19 мая, его должны были встретить на родине, чтобы проводить в последний путь.

Но по причине, которая не называется, встречу отложили на неопределенный срок. В сообщении администрации Раздельнянской ТГ сказано, что о новой дате сообщат дополнительно.