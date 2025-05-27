Растение, известное также как ирис аировидный, касатик водяной или дикий тюльпан, растет преимущественно на берегах водоемов. В период цветения оно добавляет природному ландшафту ярких цветов и обладает лекарственными свойствами.

По данным экологов, ирисы болотные можно встретить не только на Большом Куяльнике, но и на других реках региона — в частности, на Тилигуле, Чичиклии, Малом и Большом Куяльнике.

Цветение ирисов в естественных условиях наблюдается ежегодно весной и указывает на стабильное экологическое состояние пойм Одесской области.

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