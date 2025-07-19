Ключевые моменты:

На Куяльницком лимане из-за высокой солености массово размножился рачок артемия.

На лимане обитает особый вид — артемия партеногенетическая, которая размножается без участия самцов.

Кто появился в лимане

Артемия (Artemia) — это уникальный пресноводный рачок из семейства Artemiidae, появившийся примерно 100 миллионов лет назад. Он способен выживать в экстремальных условиях соленых водоемов. Высокая соленость заставляет рачка тратить много энергии на удаление избытка соли из организма, однако отсутствие хищников, в частности рыб, дает ему существенное преимущество. При наличии большого количества пищи, такой как бактерии и микроводоросли, артемии могут массово развиваться, создавая большие скопления на побережье Куяльницкого лимана.

В Куяльницком лимане обитает особый вид — Artemia parthenogenetica, или артемия партеногенетическая. Его уникальность заключается в том, что он размножается без участия самцов: самки образуют яйца или личинки (науплиусы) без оплодотворения. Это позволяет артемии очень быстро размножаться и осваивать кормовые ресурсы. Когда условия окружающей среды ухудшаются, самки артемии образуют латентные, или «спящие», яйца, которые способны зимовать и выдерживать промерзание или высыхание. Весной, когда условия становятся благоприятными, из этих яиц развиваются новые личинки, которые через две-три недели становятся половозрелыми и продолжают размножаться.

Благодаря своим уникальным свойствам артемия стала незаменимым живым кормом в аквакультуре. Личинки артемии широко используются для кормления мальков рыб и креветок. В сообщении НПП «Куяльницкий» отмечается, что артемия является важным биоресурсом лимана, который требует охраны и рационального использования, поскольку этот вид играет ключевую роль в экосистеме и является основой для развития аквакультуры.

Читайте также: