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Новости Одессы и Одесской области

На Куликовому полі поліцейські затримали двох правопорушників

На Куликовому полі поліцейські затримали двох правопорушників

З Куликового поля поліцейські притягують до відповідальності двох порушників адміністративного законодавства

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Чоловіків, 1955 та 1972 років народження, доставили до Приморського відділу поліції з Куликового поля. На них складені адміністративні протоколи.

Старший з порушників лаявся на адресу громадян нецензурними словами та чинив спротив поліцейським, які намагалися його втихомирити. Крім того, нехтуючи правила карантину, чоловік був без засобів індивідуального захисту.

Відносно нього поліцейські склали протоколи відразу за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: 173 (дрібне хуліганство), 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та 44-3 (порушення правил щодо карантину людей).

Молодший же, відповідно до ст.178 КУпАП, буде відповідати за появу у громадському місці у п’яному вигляді.

Фото: Одесская жизнь

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