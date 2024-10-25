Новости Одессы и Одесской области

На Хэллоуин одесситы смогут бесплатно посетить кинопоказ, фестиваль, выставки и лекции

На Хэллоуин одесситы смогут бесплатно посетить кинопоказ, фестиваль, выставки и лекции

Ближайшие выходные выдались богатыми на бесплатные культурные события в Одессе. Горожан ждет показ американского фильма-сюрприза, хэллоуинский фестиваль в парке Марка Твена и много других интересных и полезных событий, о которых вы узнаете из этой публикации «Одесской Жизни».

Город в эти дни похож на яркую мозаику состоящую из концертов, встреч, выставок кинопоказов и фестивалей. Воздух пропитан ароматами осенних цветов, теплые солнечные лучи еще немножко греют. Хочется пирогов с кабаком, теплого чая и тепла. Желаем, чтобы ваша осень была такой же теплой, даже когда тревоги, даже когда ждешь новостей с фронта, даже когда кажется, что все пропало. Берегите себя!

Halloween movie night

Де: Пастера, 13, Window of America Odesa

Когда: 26 октября, 14:00

https://www.facebook.com/share/cmJFnLEWUxqHqnSS/

Лекция «Женщины в центральном совете»

Жінки в центральній раді

Де: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 26 октября, 14:30

https://www.facebook.com/share/zTc3ZYp7ogqoXmX1/

Модульное оригами

Де: Пастера 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 26 октября 15:00

https://www.facebook.com/share/YHJKgpLDAL7Ved4v/ 

Презентация трех книг Александра Галяса

Презентація трьох книг Олександра Галяса

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 26 октября, 16:00

https://www.facebook.com/share/cWPBmRFwtjGwT4uD/

День открытых дверей в Muzone

День відкритих дверей в Muzone

Де: Пастера, 52

Когда: 26 октября, 16:00

https://www.facebook.com/share/ne1oHL3eQytnTNqc/

Концерт «Запахла осень вялым табаком и яблоками»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 27 октября, 15:00

https://www.facebook.com/share/iVxDrRHi8LhUd1rZ/

Благотворительный Хэллоуин фестиваль

Благодійний Хелловін фестиваль

Де: Парк Марка Твена

Когда: 27 октября, 15:00

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Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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