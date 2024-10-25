На Хэллоуин одесситы смогут бесплатно посетить кинопоказ, фестиваль, выставки и лекции

Ближайшие выходные выдались богатыми на бесплатные культурные события в Одессе. Горожан ждет показ американского фильма-сюрприза, хэллоуинский фестиваль в парке Марка Твена и много других интересных и полезных событий, о которых вы узнаете из этой публикации «Одесской Жизни».
Город в эти дни похож на яркую мозаику состоящую из концертов, встреч, выставок кинопоказов и фестивалей. Воздух пропитан ароматами осенних цветов, теплые солнечные лучи еще немножко греют. Хочется пирогов с кабаком, теплого чая и тепла. Желаем, чтобы ваша осень была такой же теплой, даже когда тревоги, даже когда ждешь новостей с фронта, даже когда кажется, что все пропало. Берегите себя!
Де: Пастера, 13, Window of America Odesa
Когда: 26 октября, 14:00
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Лекция «Женщины в центральном совете»
Де: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 26 октября, 14:30
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Модульное оригами
Де: Пастера 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 26 октября 15:00
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Презентация трех книг Александра Галяса
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 26 октября, 16:00
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День открытых дверей в Muzone
Де: Пастера, 52
Когда: 26 октября, 16:00
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Концерт «Запахла осень вялым табаком и яблоками»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 27 октября, 15:00
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Благотворительный Хэллоуин фестиваль
Де: Парк Марка Твена
Когда: 27 октября, 15:00