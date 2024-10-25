Новини Одеси та Одеської області

На Хеллоувін одесити зможуть безкоштовно відвідати кінопоказ, фестиваль, виставки та лекції

На Хеллоувін одесити зможуть безкоштовно відвідати кінопоказ, фестиваль, виставки та лекції

Найближчі вихідні видалися багатими на безкоштовні культурні події в Одесі. Містян чекає показ американського фільму-сюрпризу, хелловінський фестиваль у парку Марка Твена та багато інших цікавих та корисних подій, про які ви дізнаєтеся із цієї публікації “Одеського Життя”.

Місто цими днями схоже на яскраву мозаїку яка складається з концертів, зустрічей, виставок кінопоказів та фестивалів. Повітря пропитане ароматами осінніх квітів, теплі сонячні промені ще трошки гріють. Хочеться пирогів з кабаком, теплого чаю та тепла. Бажаємо, щоб ваша осінь була такою ж теплою, навіть коли тривоги, навіть, коли чекаєш новин з фронту, навіть коли здається, що все пропало. Бережіть себе!

Halloween movie night

Halloween movie night

Де: Пастера, 13, Window of America Odesa

Коли: 26 жовтня, 14:00

https://www.facebook.com/share/cmJFnLEWUxqHqnSS/

Лекція “Жінки в центральній раді”

Жінки в центральній раді

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 26 жовтня, 14:30

https://www.facebook.com/share/zTc3ZYp7ogqoXmX1/

Модульне оригамі

Де: Пастера 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 26 жовтня 15:00

https://www.facebook.com/share/YHJKgpLDAL7Ved4v/

Презентація трьох книг Олександра Галяса

Презентація трьох книг Олександра Галяса

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 26 жовтня, 16:00

https://www.facebook.com/share/cWPBmRFwtjGwT4uD/

День відкритих дверей в Muzone

День відкритих дверей в Muzone

Де: Пастера, 52

Коли: 26 жовтня, 16:00

https://www.facebook.com/share/ne1oHL3eQytnTNqc/

Концерт “Запахла осінь в’ялим тютюном та яблуками”

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 27 жовтня, 15:00

https://www.facebook.com/share/iVxDrRHi8LhUd1rZ/

Благодійний Хелловін фестиваль

Благодійний Хелловін фестиваль

Де: Парк Марка Твена

Коли: 27 жовтня, 15:00

https://www.facebook.com/share/kUXhiyCUeihXkqhK/

Avatar photo
Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk