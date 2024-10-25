На Хеллоувін одесити зможуть безкоштовно відвідати кінопоказ, фестиваль, виставки та лекції

Найближчі вихідні видалися багатими на безкоштовні культурні події в Одесі. Містян чекає показ американського фільму-сюрпризу, хелловінський фестиваль у парку Марка Твена та багато інших цікавих та корисних подій, про які ви дізнаєтеся із цієї публікації “Одеського Життя”.
Місто цими днями схоже на яскраву мозаїку яка складається з концертів, зустрічей, виставок кінопоказів та фестивалів. Повітря пропитане ароматами осінніх квітів, теплі сонячні промені ще трошки гріють. Хочеться пирогів з кабаком, теплого чаю та тепла. Бажаємо, щоб ваша осінь була такою ж теплою, навіть коли тривоги, навіть, коли чекаєш новин з фронту, навіть коли здається, що все пропало. Бережіть себе!
Halloween movie night
Де: Пастера, 13, Window of America Odesa
Коли: 26 жовтня, 14:00
https://www.facebook.com/share/cmJFnLEWUxqHqnSS/
Лекція “Жінки в центральній раді”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 26 жовтня, 14:30
https://www.facebook.com/share/zTc3ZYp7ogqoXmX1/
Модульне оригамі
Де: Пастера 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 26 жовтня 15:00
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Презентація трьох книг Олександра Галяса
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 26 жовтня, 16:00
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День відкритих дверей в Muzone
Де: Пастера, 52
Коли: 26 жовтня, 16:00
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Концерт “Запахла осінь в’ялим тютюном та яблуками”
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 27 жовтня, 15:00
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Благодійний Хелловін фестиваль
Де: Парк Марка Твена
Коли: 27 жовтня, 15:00