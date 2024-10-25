На Хеллоувін одесити зможуть безкоштовно відвідати кінопоказ, фестиваль, виставки та лекції

Топ-5 подій Одеси на Хелловін: Анна Трінчер, хіти Linkin Park, Halloween Фестиваль та концерт Fiji Band Цими вихідними буде декілька хеловінських подій, дві з яких ми вам щиро пропонуємо відвідати. Хочеться більше драйву – для вас трибʼют шоу Linkin Park або танці під супровід Анни Трінчер. А якщо ці забавки не для вас – сходить на прекрасний концерт чоловічого хору, який співає українські хіти всіх часів в сучасній обробці. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На вихідні в Одесі можна відвідати ярмарок у Міськсаду та безкоштовні концерти, виставки і зустрічі Як завжди ми підібрали для вас низку цікавих культурних подій. Цими вихідними на вас чекають зустрічі з письменниками, відкриття виставки в Національному музеї і корисна лекція про мінну безпеку. Тих, хто любить музику чекає велика зала одеської консерваторії, де відбудеться великий осінній концерт. Бажаємо провести час з користю та в оточенні тих, з ким вам добре та тепло! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ