На Юге Одесской области ищут российских диверсантов

В Израильском районе проводят контрдиверсионные мероприятия по выявлению и обезвреживанию вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщают в Измаильской районной военной администрации.

Жителей области просят отнестись с пониманием к проведению указанной операции, быть сплоченными и готовыми ко всем возможным ситуациям, а также максимально содействовать в проведении указанных контрдиверсионных мероприятий.

Контрдиверсионные мероприятия плановые, проводятся по распоряжению военного командования.

Их цель — защита гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения, а также для выявления и обезвреживания диверсионных групп рф и отработки других задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения.

Напомним, что в предверии 2 мая в Одесском регионе возрасла вероятность провокаций, диверсий и терактов со стороны российских нацистов.