На фронте пропал без вести защитник природы из Одесской области

Прошло три недели, как исчез под Бахмутом боец ​​ВСУ, очень любивший и защищавший природу в нашем регионе, сообщает об этом на своей странице в Facebook ученый Иван Русев.

По его словам, Иван Плачков отважно, последовательно и яростно охранял природное наследие нашего региона. Постоянно участвовал в различных рейдах по борьбе с браконьерами и всегда достойно стоял на страже государства, охраняя наше общее достояние.

Также Иван Русев напомнил, что в этой жестокой войне каждый день погибают и исчезают не только люди, а очень страдает дикая природа, которая является основой нашей жизни, и за которую так крепко сражался Ваня Плачков.

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