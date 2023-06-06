Новости Одессы и Одесской области

На фронте пропал без вести защитник природы из Одесской области

На фронте пропал без вести защитник природы из Одесской области

Защитник природы, инспектор Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Плачков пропал без вести на Бахмутском направлении.

Прошло три недели, как исчез под Бахмутом боец ​​ВСУ, очень любивший и защищавший природу в нашем регионе, сообщает об этом на своей странице в Facebook ученый Иван Русев.

По его словам, Иван Плачков отважно, последовательно и яростно охранял природное наследие нашего региона. Постоянно участвовал в различных рейдах по борьбе с браконьерами и всегда достойно стоял на страже государства, охраняя наше общее достояние.

Также Иван Русев напомнил, что в этой жестокой войне каждый день погибают и исчезают не только люди, а очень страдает дикая природа, которая является основой нашей жизни, и за которую так крепко сражался Ваня Плачков.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить