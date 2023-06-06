На фронте пропал без вести защитник природы из Одесской области

Защитник природы, инспектор Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Плачков пропал без вести на Бахмутском направлении.
Прошло три недели, как исчез под Бахмутом боец ВСУ, очень любивший и защищавший природу в нашем регионе, сообщает об этом на своей странице в Facebook ученый Иван Русев.
По его словам, Иван Плачков отважно, последовательно и яростно охранял природное наследие нашего региона. Постоянно участвовал в различных рейдах по борьбе с браконьерами и всегда достойно стоял на страже государства, охраняя наше общее достояние.
Также Иван Русев напомнил, что в этой жестокой войне каждый день погибают и исчезают не только люди, а очень страдает дикая природа, которая является основой нашей жизни, и за которую так крепко сражался Ваня Плачков.
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