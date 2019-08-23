На ферме под Одессой сгорел урожай кормов за два года

Пожар произошел в ночь на пятницу, 23 августа в селе Солтановка Любашевского района.

На ферме «Племзавод «Троицкое» загорелось четыре стога сена. Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Пламя разбушевалось такой силы, что девяти спасателям пришлось тушить его всю ночь. Местами огонь вспыхивал еще и утром.

В итоге сгорело 700 тонн сена. Как сообщили в пресс-службе облГСЧС, это урожай за последние два года, скошенный на корм для животных.

Фермеры пока не подсчитали убытки. Причину пожара тоже еще предстоит выяснить.

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Фото: genichesk.co.ua