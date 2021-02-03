На дороги Одесской области опустился густой туман

На дорогах Одесской области в среду, 3 февраля, наблюдается густой туман.
Об этом информирует Патрульная полиция Одесской области.
В связи со сложившимися условиями полиция напомнила основные правила для водителей:
- нужно включать габаритные огни, ближний свет или противотуманные фары
- необходимо избегать внезапных маневров – обгон, опережение, перестраивание
- не превышать скорость
- соблюдать дистанцию больше, чем в обычных условиях
Как сообщалось, одесский Ивановский мост могут полностью закрыть для проезда