Война, 450-й день: ракетные обстрелы и авиационные удары по территории Украины

Сегодня, 19 мая 2023 года, начались четыреста пятидесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны. О потерях россии и действиях наших военных на участках фронта доложили в Генштабе ВСУ.

В эти сутки российская федерация в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Подробная информация будет обнародована впоследствии.

За прошедшие сутки противник нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Действия наших военных на разных направлениях

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Студенок, Бояро-Лежачие, Павловка, Басовка, Мирополье, Мезеновка Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись н. п. в Каменке, Колодезному, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Лиману Первому, Табаевке, Берестову Харьковской области и Стельмаховке Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Белогоровка. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке и Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник провел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, а также атаку в направлении Новомихайловки. В то же время, враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности, это Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области. Обстрелял населённые пункты. Среди них – Бурлацкое Донецкой области; Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области, а также Херсон.

Потери врага

В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях. В частности, во временно оккупированном Луганске, Железнодорожная больница используется захватчиками в качестве военного госпиталя, где лечат раненых военнослужащих российской федерации и наемников из ППК «вагнер».

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки было уничтожено 21 крылатую ракету, а также 8 враждебных БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, 7 радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Фото: Генштаб ВСУ