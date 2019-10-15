На дне моря в Одессе появился “анти-Штайнмайер-экспонат”

Одесситы продолжают протестовать против так называемой “формулы Штайнмайера”, которую многие приравнивают к капитуляции Украины.

Так, местные активисты несколько раз выходили на митинг в центре города. А на днях устроили необычную акцию протеста под водой.

Несколько добровольцев, облачившись в костюмы дайверов, прихватили снаряжение и спустились на дно морское.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Митинг провели в районе Ланжерона, где на шестиметровой глубине расположен одесский подводный музей. Туда, помимо прочего, участники протеста взяли с собой табличку с надписью “Нет капитуляции!”.

К слову, уже поднявшись на берег, митингующие так и оставили табличку на дне моря. Похоже, теперь символ протестов станет новым экспонатом морского музея.

Фото: dumskaya.net