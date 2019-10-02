«Нет капитуляции»: в Одессе протестовали против «формулы Штайнмайера»

Активисты приравняли «формулу Штайнмайера», согласно которой должны пройти выборы на Донбассе, к капитуляции Украины. Соглашение, позволяющее присвоить особый статус региону, назвали Путинским.

Общественники, чтобы выразить свой протест, собрались 2 октября, в среду, вечером на акцию у памятника Дюку. Некоторые пришли с плакатами. Надпись на одном из них «нет капитуляции» стала общим лозунгом митинга.

По словам протестующих, недопустимо, чтобы ВСУ отступали, так как это можно приравнять не просто к сдаче позиций, а к капитуляции. И если произойдет отвод войск Украины, то, по их мнению, солдаты зря гибли, отвоевывая территории.

Общественники также огласили свои требования:

1. Немедленно опубликовать полный текст документа, подписанный Л. Кучмой на встрече «трехсторонней контактной группы»

2. В случае подписания соглашения на условиях России отправить в отставку Министра иностранных дел Украины В. Пристайко и «уполномоченного в трехсторонней контактной группе» Л. Кучмы

3. Возбудить криминальное производство против Министра иностранных дел Украины В. Пристайко и «уполномоченного в трехсторонней контактной группе» Л. Кучмы

Эти требования общественники направили в Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, у здания которой прошла вторая часть митинга.

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