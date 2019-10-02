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Новости Одессы и Одесской области

«Нет капитуляции»: в Одессе протестовали против «формулы Штайнмайера»

«Нет капитуляции»: в Одессе протестовали против «формулы Штайнмайера»

Активисты приравняли «формулу Штайнмайера», согласно которой должны пройти выборы на Донбассе, к капитуляции Украины. Соглашение, позволяющее присвоить особый статус региону, назвали Путинским.

Общественники, чтобы выразить свой протест, собрались 2 октября, в среду, вечером на акцию у памятника Дюку. Некоторые пришли с плакатами. Надпись на одном из них «нет капитуляции» стала общим лозунгом митинга.

Надпись "Нет капитуляции" стала лозунгом митинга

Надпись “Нет капитуляции” стала лозунгом митинга

По словам протестующих, недопустимо, чтобы ВСУ отступали, так как это можно приравнять не просто к сдаче позиций, а к капитуляции. И если произойдет отвод войск Украины, то, по их мнению, солдаты зря гибли, отвоевывая территории.

Активисты собрались у памятника Дюку

Активисты собрались у памятника Дюку

Общественники также огласили свои требования:

1. Немедленно опубликовать полный текст документа, подписанный Л. Кучмой на встрече «трехсторонней контактной группы»

2. В случае подписания соглашения на условиях России отправить в отставку Министра иностранных дел Украины В. Пристайко и «уполномоченного в трехсторонней контактной группе» Л. Кучмы

3. Возбудить криминальное производство против Министра иностранных дел Украины В. Пристайко и «уполномоченного в трехсторонней контактной группе» Л. Кучмы

Эти требования общественники направили в Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, у здания которой прошла вторая часть митинга.

После митинга на Приморском бульваре протестующие отправились к зданию СБУ

После митинга на Приморском бульваре протестующие отправились к зданию СБУ

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Артем Виноградов
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