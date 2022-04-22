В одесской больнице расцвели Пасхальные деревья

Традиция создания Пасхального дерева не обошла наш город и в военное время.
Правда, в этом году дерево, которое «плодносит» писанками, появилось не в Горсаду, как это обычно бывает, а на территории одной из одесских городских больниц.
К светлому празднику Пасхи ювенальные полицейские Одессы вместе с детьми украсили сразу несколько деревьев. Об этом сообщили в НПУ в Одесской области.
Акция проходила под девизом «К светлому дню — светлые поступки».
Музыкальную поддержку «создателям» Пасхальных деревьев осуществляла группа «Слава Украине».
Фото и видео — НПУ в Одесской области