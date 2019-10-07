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На День вчителя почесним званням нагородили двох освітян з Одеси

На День вчителя почесним званням нагородили двох освітян з Одеси

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання двом працівникам освіти з Одеси.

Відповідний указ з’явився 3 жовтня на офіційному сайті глави держави з нагоди Дня працівників освіти.

Так, за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм звання «Народний вчитель України» отримала Мартинюк Вікторія Валентинівна – вчителька Одеської гімназії № 1 імені А.П.Бистріної.

Також звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоїли Буркацькому Зіновію Павловичу – завідувачеві кафедри Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової.

Нагадаємо, до Дня вчителя в Одесі вчителі розіграли декілька путівок до Парижу. А також директор зоопарку заспівав під гітару на честь свята вчителів.

Фото: firtka.if.ua

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