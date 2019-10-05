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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе директор зоопарка спел под гитару в честь праздника учителей (видео)

В Одессе директор зоопарка спел под гитару в честь праздника учителей (видео)

Игорь Беляков, который славится креативными выдумками, снял клип, где поздравил педагогов.

Директор зверинца сам сочинил песню и спел ее под гитару. Все это Игорь Беляков записал на видео и выложил на Youtube-канале зоопарка.

В ролике видно, как руководитль зверинца сидит в сиреневой рубашке в школьном классе. На заднем фоне – географическая карта мира и парта с пеналом, где лежат цветные фломастеры.

“Что лучше чем мультики и пепси-кола? А это, конечно, любимая школа, – баритоном с хрипотцой затягивает Игорь Беляков”.

Судя по иллюстративному ряду в клипе, директор зоопарка посвятил его одесской школе №78, в которой учился. Так, на видео можно увидеть черно-белые фотографии выпускников его года, среди которых есть и давний снимок автора песни.

Фото, видео: Youtube-канал Одесского зоопарка

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