На Черемушках, в сгоревшей квартире, обнаружили тела матери и сына

По улице Филатова на одесских Черемушках загорелась квартира. На пожарище спасатели нашли тело женщины с перерезанным горлом и тело мужчины.

В полиции подтвердили, что женщина была убита, а мужчина погиб от пожара. По предварительным данным, психически больной сын убил мать, после чего поджег квартиру и погиб в результате отравления угарным газом.

Женщине было 72 года, а ее сыну-убийце – 44. Трагедия произошла в Одессе по адресу улица Филатоа, 25.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на поселке Котовского мать убила своего сына.

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