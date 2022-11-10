На Черемушках, в сгоревшей квартире, обнаружили тела матери и сына

По улице Филатова на одесских Черемушках загорелась квартира. На пожарище спасатели нашли тело женщины с перерезанным горлом и тело мужчины.
В полиции подтвердили, что женщина была убита, а мужчина погиб от пожара. По предварительным данным, психически больной сын убил мать, после чего поджег квартиру и погиб в результате отравления угарным газом.
Женщине было 72 года, а ее сыну-убийце – 44. Трагедия произошла в Одессе по адресу улица Филатоа, 25.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на поселке Котовского мать убила своего сына.
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