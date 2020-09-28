На борьбу с коронавирусом в Одессе потратили почти 300 млн гривен

Коронавирус 28 сентября: в Одесской области за сутки заболели 203 человека За прошедшие сутки в Украине выявили 2 671 случай заболевания коронавирусом, вылечились 571 человек, умерли – 37 человек. Корличество заболевших COVID-19 в Украине с начала эпидемии превысило 200 тыс. человек и сейчас составляет 201 305 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО Украины. ПОДРОБНЕЕ

Остаться в живых в Одессе: идем в школу, как на фронт Еще летом Верховной Радой было решено, что осенью дети возвращаются в школу, а дистанционное обучение будет введено при необходимости. Главное условие посещения школы — это ежедневный температурный скрининг, соблюдение правил гигиены, дезинфекция помещения и, конечно же, масочный режим. Но все же многих родителей не отпускает страх: а вдруг ребенок заболеет коронавирусом? Ведь в классе риск заражения может повышаться. Но специалисты уверяют, что проблем со здоровьем можно избежать, если соблюдать все рекомендации, а ребенку обеспечить активный и здоровый образ жизни. ПОДРОБНЕЕ